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Регион
Опубликовано 14 марта 2019, 11:20

Бабич заявил, что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России

Фото: © РИА Новости/Андрей Александров

Фото: © РИА Новости/Андрей Александров

По его словам, Москва, напротив, выступает за двустороннее сотрудничество между странами.

Посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил в интервью РИА «Новости», что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России.

По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации — этого просто никто никому не предлагал, — подчеркнул Бабич.

Дипломат также сказал, что Москва выступает за двустороннее развитие Союзного государства. При этом, если Минск не устраивает подобный формат, возможно развитие любого другого похожего формата взаимоотношений.

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Артур Белкин
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