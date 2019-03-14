Бабич заявил, что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России
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По его словам, Москва, напротив, выступает за двустороннее сотрудничество между странами.
Посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил в интервью РИА «Новости», что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России.
— По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации — этого просто никто никому не предлагал, — подчеркнул Бабич.
Дипломат также сказал, что Москва выступает за двустороннее развитие Союзного государства. При этом, если Минск не устраивает подобный формат, возможно развитие любого другого похожего формата взаимоотношений.