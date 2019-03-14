Бабич заявил, что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России

По его словам, Москва, напротив, выступает за двустороннее сотрудничество между странами.

Посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил в интервью РИА «Новости», что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России.

— По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации — этого просто никто никому не предлагал, — подчеркнул Бабич.