В Совфеде рассказали, почему Швеция хочет выслать российского дипломата

По словам сенатора Олега Морозова, это очередная недружественная акция со стороны зарубежных государств.

Любые высылки дипломатических представителей из стран имеют две причины: первая — реальные сведения в отношении конкретного лица, что занимается разведывательной деятельностью, вторая — банальная недружественная акция. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совфеда РФ Олег Морозов, комментируя требование МИД Швеции, чтобы Посольство России покинул дипломат, связанный с мужчиной, ранее задержанным по подозрению в якобы шпионаже в пользу Москвы.

В первом случае, отмечает сенатор, приводятся очень весомые доказательства, которые трудно опровергнуть.

— Либо, как чаще всего это бывает, это больше политическая недружественная акция, когда любого сотрудника дипломатического ведомства можно выдать за человека, который занимается якобы деятельностью, которая не совместима с его дипломатическим статусом, разведывательной деятельностью и тому подобное, — сказал собеседник редакции.

Морозов добавил, поскольку подобные случае в последнее время становятся довольно частыми и, как правило, немотивированными, то приходится предполагать именно то, что это недружественная акция.

— Помните с душком такую историю в Австрии, которая забылась, — выяснилось, что она основывалась на недостоверных данных, полученных с третьей стороны, — напомнил член Совфеда.

По его словам, Россия уже имела дело с подобным сюжетом, когда "сначала делают, потом ищут оправдания, аргументацию, а всё это просто кладут в копилку общих таких недружественных взаимоотношений, недружественных акций в отношении России".

Напомним, Швеция ранее сообщила о задержании "завербованного Россией" агента. Позже в СМИ появилась информация о "втором задержанном шпионе". В начале марта первый подозреваемый был арестован.