Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира

С данной инициативой выступили представители Левой партии Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.

Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Девочку хотят наградить за её вклад в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает Aftonbladet.

Очень почётно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно! Грета Турнберг

Фото © AP Photo / Markus Schreiber

С инициативой номинировать школьницу выступили Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг (представители Левой партии в шведском парламенте). Также эту инициативу поддержали норвежские политики.