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Опубликовано 14 марта 2019, 14:58

Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира

Фото © Daniel Reinhardt/dpa via AP

Фото © Daniel Reinhardt/dpa via AP

С данной инициативой выступили представители Левой партии Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.

Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Девочку хотят наградить за её вклад в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает Aftonbladet.

Очень почётно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно!

Грета Турнберг

Фото © AP Photo / Markus Schreiber

Фото © AP Photo / Markus Schreiber

С инициативой номинировать школьницу выступили Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг (представители Левой партии в шведском парламенте). Также эту инициативу поддержали норвежские политики.

Напомним, Турнберг привлекла внимание журналистов в августе 2018 года. Тогда она начала одиночную "школьную забастовку" перед зданием парламента в Стокгольме. Девушка заявила, что не планирует ходить в школу, пока шведские власти не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ.

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Сергей Сурепин
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