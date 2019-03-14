Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира
Фото © Daniel Reinhardt/dpa via AP
С данной инициативой выступили представители Левой партии Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.
Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Девочку хотят наградить за её вклад в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает Aftonbladet.
Очень почётно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно!
Фото © AP Photo / Markus Schreiber
С инициативой номинировать школьницу выступили Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг (представители Левой партии в шведском парламенте). Также эту инициативу поддержали норвежские политики.
Напомним, Турнберг привлекла внимание журналистов в августе 2018 года. Тогда она начала одиночную "школьную забастовку" перед зданием парламента в Стокгольме. Девушка заявила, что не планирует ходить в школу, пока шведские власти не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ.