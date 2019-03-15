Младенец, погибший при крушении в Эфиопии, летел на первую встречу с дедушкой

Малышка Руби отправилась в Кению вместе с семьёй, чтобы встретиться на Пасху со своим дедушкой, которого она никогда не видела. С крошкой на роковой борт поднялись её 34-летняя мама Кэролайн Каранджа, семилетний братишка Райан и четырёхлетняя сестрёнка Керри. А также бабушка, которая ранее приехала к ним в Онтарио, Канада.

Руби (в коляске) с семьёй. Фото: twitter/globalnews

Но девочке так и не суждено было встретиться с дедушкой Квиндосом, пишет huffingtonpost. Она погибла при крушении самолёта в Эфиопии, где из 157 человек не выжил никто. Боинг, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился через несколько минут после взлёта.

Руби с сестрой Керри и братом Райаном. Фото: twitter/Kamil Karamali‏

60-летний дедушка, ждущий в гости свою маленькую внучку, сразу лишился всей семьи. Убитый горем, он рассказал про последний разговор со своей дочкой, мамой Руби. Женщина говорила ему по телефону, что скучала по дому и рада будет вернуться. И обмолвилась о тревожном предчувствии, которое терзало её и вызывало страх. Оно оказалось пророческим.