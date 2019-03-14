Райан Рейнольдс мог сыграть главного героя в экранизации игры Uncharted

Популярный актёр Райан Рейнольдс ("Дэдпул") был очень близок к тому, чтобы сыграть Нейтана Дрейка (главный герой) в экранизации популярной видеоигры Uncharted. Об этом стало известно из интервью DiscussingFilm , которое дал Джо Карнахан (ранее работал над сценарием экранизации Uncharted).

Джо отметил, что его вариант сценария работал как надо и был полон крутых моментов, некоторые из которых всё же могут войти в финальную версию экранизации, невзирая на то что текст уже был переписан Рейфом Джадкинсоном. Кроме того, Карнахан рассказал, что вступительная сцена в его тексте была в духе игры Uncharted (продолжительная, с падениями с лыжной базы на вершине горы и взрывами).