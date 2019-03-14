Депутат Герасименко заявил Лайфу, что его слова о диабете вырваны из контекста

По словам парламентария, речь шла именно о профилактике сахарного диабета, а не о методе его лечения.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил Лайфу, что его слова о похудении для лечения диабета вырваны из контекста.

— Из мухи делают слона. Когда не о чем писать, используются неправильная интерпретация и вырванные из контекста слова. Речь шла о законах по сахарному диабету, — сказал он.

Депутат добавил, что существует два типа сахарного диабета: один врождённый, I тип, который связан с врождённой недостаточностью островков Лангерганса в поджелудочной железе, и другого лечения кроме приёма инсулина нет, а также II тип — самый распространённый, связанный с элементарным питанием, — избыточный приём жиров, углеводов, неподвижный образ жизни.

Число заболевших, по словам Герасименко, в России и во всём мире начало увеличиваться с приходом фастфудов, газировок, сладостей.

— И у нас резко, причём в два раза, вырос рост заболеваемости вторым типом сахарного диабета. И здесь речь идёт прежде всего о том, чтобы снизить заболеваемость и профилактически, чтобы люди не заболевали, это правильно питаться и снижать свой вес, — отметил парламентарий. — Там (в интервью. — Прим. ред.) речь шла даже не о лечении, а именно о профилактике сахарного диабета, чтобы уменьшить его такую распространённость.

Герасименко также заметил, что врачи в первую очередь советуют наряду с приёмом таблеток обязательно худеть, у кого избыточный вес.

— Вырвали из контекста, что я вроде бы выступил, что в качестве лечения надо худеть. Да это просто глупость, — сказал член Комитета Госдумы. — Вообще, надо как бы следить за собой, за своим весом, и активно двигаться, и заниматься этим, у нас и так заболеваемость очень высокая в стране.