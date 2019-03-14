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Регион
Опубликовано 14 марта 2019, 16:59

Неймара могут дисквалифицировать на три матча

Неймар. Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Неймар. Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Бразильского нападающего ПСЖ Неймара могут дисквалифицировать на три матча из-за его высказываний в "Инстаграме" после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что УЕФА уже открыл дисциплинарное дело в отношении форварда. Поводом для этого стала критика работы главного арбитра матча Дамира Скомины и его помощников.

Напомним, что работу арбитров на матче Неймар назвал позором. Сама встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу МЮ, а решающий гол был забит с пенальти на 94-й минуте матча. Такой результат позволил "красным дьяволам" пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Артур Белкин
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