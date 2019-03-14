Бразильского нападающего ПСЖ Неймара могут дисквалифицировать на три матча из-за его высказываний в "Инстаграме" после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что УЕФА уже открыл дисциплинарное дело в отношении форварда. Поводом для этого стала критика работы главного арбитра матча Дамира Скомины и его помощников.