В Швеции задержали мужчину, которого в России подозревают в терроризме
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Сейчас местными правоохранителями решается вопрос о возможности выдачи преступника Москве.
Мужчина, который был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в терроризме, был задержан в Швеции в эти выходные. Сейчас власти уточняют основания для его выдачи, сообщает Aftonbladet.
Задержан человек, теперь выясняется, может ли он быть выдан России
По данным газеты, расследование ведётся Национальным оперативным отделом полиции Швеции под руководством прокуратуры страны.