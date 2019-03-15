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Опубликовано 15 марта 2019, 10:05

В Швеции задержали мужчину, которого в России подозревают в терроризме

Фото: © Flickr/ Chapendra

Фото: © Flickr/ Chapendra

Сейчас местными правоохранителями решается вопрос о возможности выдачи преступника Москве.

Мужчина, который был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в терроризме, был задержан в Швеции в эти выходные. Сейчас власти уточняют основания для его выдачи, сообщает Aftonbladet.

Задержан человек, теперь выясняется, может ли он быть выдан России

Представитель шведской полиции Малин Нефвер

По данным газеты, расследование ведётся Национальным оперативным отделом полиции Швеции под руководством прокуратуры страны.

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Анна Стрельцова
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