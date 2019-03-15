Студентов арестовали за игру в PUBG Mobile во время экзаменов
Фото: © PUBG
Всего полицейские произвели задержание десяти человек, чьи дела уже находятся в суде.
Полиция города Раджкот (Индия) установила временный запрет на игру PUBG Mobile. Мобильный шутер запрещён до 30 апреля, пока в школах не закончатся экзамены. Официальный запрет действует с 9 марта.
Меньше чем за неделю полиция арестовала 10 человек, игравших в PUBG в общественных местах. Шестерых из них отпустили под залог. Арестованные настолько погрузились в игру, что не заметили, как подошла полиция.
Теперь всем фанатам PUBG рекомендуется выключать игру по первому требованию полиции. Нарушителям может грозить штраф или заключение на один месяц. Таким образом власти ведут борьбу с неуспеваемостью учащихся.