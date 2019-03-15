Студентов арестовали за игру в PUBG Mobile во время экзаменов

Всего полицейские произвели задержание десяти человек, чьи дела уже находятся в суде.

Полиция города Раджкот (Индия) установила временный запрет на игру PUBG Mobile. Мобильный шутер запрещён до 30 апреля, пока в школах не закончатся экзамены. Официальный запрет действует с 9 марта.

Меньше чем за неделю полиция арестовала 10 человек, игравших в PUBG в общественных местах. Шестерых из них отпустили под залог. Арестованные настолько погрузились в игру, что не заметили, как подошла полиция.