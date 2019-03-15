В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам

В нижней палате парламента провели аналогию с электронными сигаретами, которые были созданы для лиц старше 18 лет.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с агентством городских новостей "Москва" выразил мнение, что безалкогольное пиво не следует продавать подросткам, так как оно предназначено для взрослых.

— Я думаю, что логично было бы даже безалкогольное пиво, даже "нулёвку" несовершеннолетним не продавать — это всё-таки пиво. Есть другие напитки, пожалуйста, пейте, ребята, — отметил Вострецов.