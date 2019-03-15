В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам
Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов
В нижней палате парламента провели аналогию с электронными сигаретами, которые были созданы для лиц старше 18 лет.
Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с агентством городских новостей "Москва" выразил мнение, что безалкогольное пиво не следует продавать подросткам, так как оно предназначено для взрослых.
— Я думаю, что логично было бы даже безалкогольное пиво, даже "нулёвку" несовершеннолетним не продавать — это всё-таки пиво. Есть другие напитки, пожалуйста, пейте, ребята, — отметил Вострецов.
Он также провёл аналогию с электронными сигаретами, которые были разработаны для людей старше 18 лет, и подчеркнул, что такая же ситуация существует и с безалкогольным пивом.