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Регион
Опубликовано 15 марта 2019, 12:32

В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

В нижней палате парламента провели аналогию с электронными сигаретами, которые были созданы для лиц старше 18 лет.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с агентством городских новостей "Москва" выразил мнение, что безалкогольное пиво не следует продавать подросткам, так как оно предназначено для взрослых.

Я думаю, что логично было бы даже безалкогольное пиво, даже "нулёвку" несовершеннолетним не продавать — это всё-таки пиво. Есть другие напитки, пожалуйста, пейте, ребята, — отметил Вострецов.

Он также провёл аналогию с электронными сигаретами, которые были разработаны для людей старше 18 лет, и подчеркнул, что такая же ситуация существует и с безалкогольным пивом.

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