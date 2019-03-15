Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери
Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко
Спикер ГД также отметил, что Незалежная обошлась с жителями полуострова непорядочно.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением обязать Украину выплатить Крыму все экономические потери за время пребывания полуострова в составе Незалежной.
Он предложил профильным комитетам Госдумы совместно с Госсоветом Крыма посчитать потери республиканской экономики за время нахождения в составе Украины.
— И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмём и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет, — заявил Володин на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма.
После этого в зале раздались аплодисменты.
По его мнению, этим вопросом необходимо заняться как можно скорее. Своему заместителю Петру Толстому он поручил озвучить цифры, которые будут получены в результате подсчётов, в парламентских организациях Европы.
Он также выразил мнение, что Незалежная обошлась с жителями полуострова непорядочно, лишив их прав на язык и образование на своём языке, а также полностью разрушив экономику Крыма и Севастополя.
Кроме того, Володин призвал парламентариев занимать более активную и жёсткую позицию в международных организациях по событиям на Украине и напомнил, что власть в Незалежной была захвачена в результате госпереворота.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова.