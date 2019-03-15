Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери

Спикер ГД также отметил, что Незалежная обошлась с жителями полуострова непорядочно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением обязать Украину выплатить Крыму все экономические потери за время пребывания полуострова в составе Незалежной.

Он предложил профильным комитетам Госдумы совместно с Госсоветом Крыма посчитать потери республиканской экономики за время нахождения в составе Украины.

— И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмём и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет, — заявил Володин на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма.

После этого в зале раздались аплодисменты.