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Регион
Опубликовано 15 марта 2019, 13:57

Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери

Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Спикер ГД также отметил, что Незалежная обошлась с жителями полуострова непорядочно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением обязать Украину выплатить Крыму все экономические потери за время пребывания полуострова в составе Незалежной.

Он предложил профильным комитетам Госдумы совместно с Госсоветом Крыма посчитать потери республиканской экономики за время нахождения в составе Украины.

И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмём и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет, — заявил Володин на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма.

После этого в зале раздались аплодисменты.

По его мнению, этим вопросом необходимо заняться как можно скорее. Своему заместителю Петру Толстому он поручил озвучить цифры, которые будут получены в результате подсчётов, в парламентских организациях Европы.

Он также выразил мнение, что Незалежная обошлась с жителями полуострова непорядочно, лишив их прав на язык и образование на своём языке, а также полностью разрушив экономику Крыма и Севастополя.

Кроме того, Володин призвал парламентариев занимать более активную и жёсткую позицию в международных организациях по событиям на Украине и напомнил, что власть в Незалежной была захвачена в результате госпереворота.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова.

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Артур Белкин
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