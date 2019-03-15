В России продажи ретроконсолей в 2018 году выросли на 45%
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Представители ритейл-рынка обратили внимание на выросший интерес к игровым системам предыдущего поколения.
Розничная сеть "М.Видео-Эльдорадо" отчиталась о результатах продаж игровых консолей за 2018 год. Об этом сообщает DTF.
Объём российского рынка консолей за календарный год составил 640 тысяч экземпляров (рост — 26%), или 12,5 миллиарда рублей (рост — 30%). Наибольший рост показали ретроконсоли (45%). При этом в России купили за прошлый год порядка 100 тысяч консолей PlayStation Classic, Nintendo Classic Mini и SNES Mini.
Лидер рынка консолей — PlayStation 4 (60% продаж консолей). Второе место у Xbox One, третье — у Switch. Всего продажи игровых консолей за 2018 год выросли на 31%.