В России продажи ретроконсолей в 2018 году выросли на 45%

Представители ритейл-рынка обратили внимание на выросший интерес к игровым системам предыдущего поколения.

Розничная сеть "М.Видео-Эльдорадо" отчиталась о результатах продаж игровых консолей за 2018 год. Об этом сообщает DTF.

Объём российского рынка консолей за календарный год составил 640 тысяч экземпляров (рост — 26%), или 12,5 миллиарда рублей (рост — 30%). Наибольший рост показали ретроконсоли (45%). При этом в России купили за прошлый год порядка 100 тысяч консолей PlayStation Classic, Nintendo Classic Mini и SNES Mini.