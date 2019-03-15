"Наёмные киллеры" убьют детей в Fortnite, чтобы те вышли из игры
Фото: © Fortnite
Отряд, состоящий из профессиональных игроков, помешает играть "заказанным" детям.
Британские супермаркеты Aldi создадут отряд профессиональных игроков Fortnite, чтобы они убивали персонажей детей, тем самым прерывая их сессии. Об этом сообщила компания в "Фейсбуке".
Родителям нужно будет указать никнейм ребёнка и время, когда ему нужно прервать сеанс, и участники отряда убьют его персонажа. Тогда ребёнок должен покинуть игру.
Функции возрождения в Fortnite нет. Ребёнку придётся либо ждать, пока команда завершит раунд, или искать новый сервер, где его снова отыщут и "убьют".
Ранее разработчики Fortnite сказали, что рассматривают вариант введения функции возрождения. Правда, они сомневаются в этой функции — она может нарушить баланс игры.