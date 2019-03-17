Двигатель самолёта загорелся во время авиарейса в Швеции

Пассажирам подавали кофе, когда они услышали сильный хлопок, а затем увидели через иллюминаторы языки пламени.

Один из четырёх двигателей пассажирского самолёта Avro RJ загорелся в воздухе, пишет Sydsvenskan. Сообщается, что на борту в момент инцидента было 80 человек.

Борт авиакомпании BRA летел из Стокгольма в Мальмё.

Когда пассажирам подавали кофе, они услышали сильный хлопок, а затем увидели через иллюминаторы языки пламени. Некоторые из-за громкого звука перестали слышать одним ухом, поскольку сидели, прислонившись к стене, а не к спинке кресла.