Двигатель самолёта загорелся во время авиарейса в Швеции
Фото: © Flickr/Uwe Gompf
Пассажирам подавали кофе, когда они услышали сильный хлопок, а затем увидели через иллюминаторы языки пламени.
Один из четырёх двигателей пассажирского самолёта Avro RJ загорелся в воздухе, пишет Sydsvenskan. Сообщается, что на борту в момент инцидента было 80 человек.
Борт авиакомпании BRA летел из Стокгольма в Мальмё.
Когда пассажирам подавали кофе, они услышали сильный хлопок, а затем увидели через иллюминаторы языки пламени. Некоторые из-за громкого звука перестали слышать одним ухом, поскольку сидели, прислонившись к стене, а не к спинке кресла.
Позже пилот сообщил, что остальные три двигателя исправны. Полёт продолжился, и в назначенное время самолёт благополучно сел в Мальмё. Причины происшествия выясняют.