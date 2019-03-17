Аргентина закрыла воздушное пространство для Boeing 737 после трагедии в Эфиопии
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Ранее аналогичное решение было принято более чем 50 государствами, включая Россию.
Аргентина запретила полёты самолётов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в своём воздушном пространстве после трагедии в Эфиопии, унёсшей жизни 157 человек. Национальное управление гражданской авиации страны сегодня обнародовало соответствующее постановление.
Согласно документу, эксплуатация этих лайнеров "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине", и их полёты "над всей территорией" страны находятся под запретом. Данное решение может быть отменено только в том случае, если "расследование недавнего происшествия с самолётом этой модели" предоставит основание для этого.
Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Аналогичный лайнер потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии более чем 50 стран, включая Россию, США и страны ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.