Аргентина закрыла воздушное пространство для Boeing 737 после трагедии в Эфиопии

Ранее аналогичное решение было принято более чем 50 государствами, включая Россию.

Аргентина запретила полёты самолётов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в своём воздушном пространстве после трагедии в Эфиопии, унёсшей жизни 157 человек. Национальное управление гражданской авиации страны сегодня обнародовало соответствующее постановление.

Согласно документу, эксплуатация этих лайнеров "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине", и их полёты "над всей территорией" страны находятся под запретом. Данное решение может быть отменено только в том случае, если "расследование недавнего происшествия с самолётом этой модели" предоставит основание для этого.