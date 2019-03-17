Boeing скромно презентовал самый длинный в мире пассажирский лайнер

В связи с недавним крушением в Эфиопии новый самолёт показали только сотрудникам компании.

Компания Boeing представила новейший широкофюзеляжный лайнер 777X, который является самым длинным пассажирским самолётом в мире. На презентацию был приглашён ограниченный круг лиц, сообщает CNN.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah — Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.

По данным телеканала, мероприятие прошло 13 марта в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолётов в городе Эверетт в штате Вашингтон. В связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек, первый Boeing 777X показали только сотрудникам компании. Однако работники выложили фотографии нового лайнера в Сеть.

По данным авиапроизводителя, длина Boeing 777X составляет 77 м, размах крыльев — 72 м. Ожидается, что испытательный полёт нового самолёта состоится позже этой весной.