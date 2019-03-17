Boeing скромно презентовал самый длинный в мире пассажирский лайнер
В связи с недавним крушением в Эфиопии новый самолёт показали только сотрудникам компании.
Компания Boeing представила новейший широкофюзеляжный лайнер 777X, который является самым длинным пассажирским самолётом в мире. На презентацию был приглашён ограниченный круг лиц, сообщает CNN.
Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah— Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 марта 2019 г.
По данным телеканала, мероприятие прошло 13 марта в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолётов в городе Эверетт в штате Вашингтон. В связи с недавней авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек, первый Boeing 777X показали только сотрудникам компании. Однако работники выложили фотографии нового лайнера в Сеть.
По данным авиапроизводителя, длина Boeing 777X составляет 77 м, размах крыльев — 72 м. Ожидается, что испытательный полёт нового самолёта состоится позже этой весной.
Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Аналогичный лайнер потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии более чем 50 стран, включая Россию, США и страны ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.