Данные чёрных ящиков указали на сходство авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии

В результате падения двух самолётов погибли 346 человек, в том числе граждане России.

Предварительные данные, полученные из бортового самописца потерпевшего крушение самолёта Ethiopian Airlines, указывают на "явное сходство" с крушением "боинга" авиакомпании Lion Air в Индонезии. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает Associated Press.

— Чёрный ящик был найден в хорошем состоянии, что позволило нам извлечь почти всю содержащуюся в нём информацию, — сообщила глава Минтранса Эфиопии.

Могес уточнила, что правительство страны намерено в течение месяца опубликовать доклад на этот счёт.

Ранее стало известно, что пилоты рухнувшего лайнера могли учиться управлению Boeing 737 MAX на iPad.