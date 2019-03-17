Данные чёрных ящиков указали на сходство авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии
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В результате падения двух самолётов погибли 346 человек, в том числе граждане России.
Предварительные данные, полученные из бортового самописца потерпевшего крушение самолёта Ethiopian Airlines, указывают на "явное сходство" с крушением "боинга" авиакомпании Lion Air в Индонезии. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает Associated Press.
— Чёрный ящик был найден в хорошем состоянии, что позволило нам извлечь почти всю содержащуюся в нём информацию, — сообщила глава Минтранса Эфиопии.
Могес уточнила, что правительство страны намерено в течение месяца опубликовать доклад на этот счёт.
Ранее стало известно, что пилоты рухнувшего лайнера могли учиться управлению Boeing 737 MAX на iPad.
Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Аналогичный лайнер потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии более чем 50 стран, включая Россию, США и страны ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.