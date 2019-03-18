Балотелли хотел потроллить ПСЖ футболкой МЮ, но не вышло

Известный футбольный шутник Марио Балотелли готовил очередную выходку к матчу против ПСЖ. Форвард "Марселя" решил подшутить над парижанам после их вылета из Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед". Балотелли надел под свою игровую майку футболку нападающего английского клуба Маркуса Решфорда, гол которого и выбил ПСЖ из турнира. Об этом сообщает журналист Оливье Талларон.