Балотелли хотел потроллить ПСЖ футболкой МЮ, но не вышло
Нападающий "Марселя" собирался припомнить парижанам их вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Известный футбольный шутник Марио Балотелли готовил очередную выходку к матчу против ПСЖ. Форвард "Марселя" решил подшутить над парижанам после их вылета из Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед". Балотелли надел под свою игровую майку футболку нападающего английского клуба Маркуса Решфорда, гол которого и выбил ПСЖ из турнира. Об этом сообщает журналист Оливье Талларон.
#Classico En cas de but ce soir au Parc, #balotelli avait prévu de montrer un t-shirt sous son@maillot avec la photo de Marcus #Rashford @ManUtd #PSGOM— Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) 17 марта 2019 г.
Однако планам Балотелли не было суждено сбыться. Чтобы показать футболку, ему нужно было забить гол, но форвард отличиться не сумел. В итоге "Марсель" проиграл ПСЖ со счётом 1:3.