ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2019, 09:43

Балотелли хотел потроллить ПСЖ футболкой МЮ, но не вышло

Нападающий "Марселя" собирался припомнить парижанам их вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Известный футбольный шутник Марио Балотелли готовил очередную выходку к матчу против ПСЖ. Форвард "Марселя" решил подшутить над парижанам после их вылета из Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед". Балотелли надел под свою игровую майку футболку нападающего английского клуба Маркуса Решфорда, гол которого и выбил ПСЖ из турнира. Об этом сообщает журналист Оливье Талларон.

Однако планам Балотелли не было суждено сбыться. Чтобы показать футболку, ему нужно было забить гол, но форвард отличиться не сумел. В итоге "Марсель" проиграл ПСЖ со счётом 1:3.

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • ФК Манчестер Юнайтед
  • Марио Балотелли
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar