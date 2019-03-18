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Регион
Опубликовано 18 марта 2019, 16:04

Шнуров сравнил своё назначение в общественный совет с наступлением маразма

Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сергей Шнуров. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее же исполнитель заявлял, что уж теперь его "клич победный разнесётся" от Находки и до Альп.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, как относится к тому, что присоединился к общественному совету при Комитете Госдумы по культуре.

На вопрос журналиста Алексея Пивоварова о том, не является ли это признаком старости, музыкант отметил, что это гораздо естественнее, чем молодиться и ходить "в шортиках в 80 лет".

А почему бы и нет? Ну почему, почему не поболеть бы в полной мере, во всей красоте старческим маразмом? Ну это же классно! — прокомментировал Шнуров.

Напомним, о расширении состава общественного совета при думском комитете по культуре стало известно в конце февраля. Помимо Шнурова, в него вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и народный артист России Эдгард Запашный.

В честь своего включения в состав совета Шнуров тогда даже написал стихотворение, пообещав теперь разносить свой клич от Находки до Альп.

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Эмила Сидорова
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