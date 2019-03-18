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Опубликовано 18 марта 2019, 16:55

Милонов предположил, что Шнурова позвали в Госдуму ради пиара

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков/Владимир Федоренко

Парламентарий связал это с эксцентричностью артиста, которая может послужить Комитету по культуре Госдумы.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов объяснил назначение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в Комитет по культуре его эксцентричной натурой, которая "в случае необходимости" будет пиарить руководство ведомства.

— Это точно свадебный генерал, которого нужно будет в случае необходимости ввести как эффектный пиар-ход, пообсуждать целлюлит Ксении Собчак или ещё что-то, это события, которые беспокоят, наверное, всех россиян, — отметил депутат в интервью НСН.

Парламентарий добавил, что считает назначение Шнурова неподобающим событием для Госдумы.

Ранее Лайф писал, что Шнуров сравнил своё назначение в Общественный совет с наступлением маразма.

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Андрей Григорьев
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