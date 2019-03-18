Слуцкий рассказал Лайфу о том, что понравилось французам в Крыму

По словам депутата, члены делегации ожидали, что проблемы, с которыми столкнулись крымчане, работают как фактор "опускания с небес на землю".

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал Лайфу, что именно произвело впечатление на французскую делегацию, посетившую Крым.

— Очень мощные изменения, они не ожидали. (...) Они увидели везде и во всех то же приподнятое настроение, которое было пять лет назад. Конечно, это произвело на них неизгладимое впечатление! — рассказал депутат.

Слуцкий отметил, что проблемы населения полуострова будут решаться "не сразу, последовательно". Депутат уточнил, что французская делегация "эффективно помогает Европе узнать правду" — так было в первые два визита, так будет и в этот раз.

— Главное, чтобы Европа была готова воспринять эту правду и поверить ей, но мы видим, что масса здравомыслящих людей в истеблишменте очень многих европейских стран уже задумывается о том, что санкционная политика, изоляция России — это вещи, деструктивно влияющие в том числе и на их национальные экономики, — сказал Слуцкий.

Напомним, делегация из Франции прибыла в Крым для празднования 5-й годовщины воссоединения полуострова с Россией.