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Регион
Опубликовано 18 марта 2019, 17:33

Слуцкий рассказал Лайфу о том, что понравилось французам в Крыму

По словам депутата, члены делегации ожидали, что проблемы, с которыми столкнулись крымчане, работают как фактор "опускания с небес на землю".

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал Лайфу, что именно произвело впечатление на французскую делегацию, посетившую Крым.

Очень мощные изменения, они не ожидали. (...) Они увидели везде и во всех то же приподнятое настроение, которое было пять лет назад. Конечно, это произвело на них неизгладимое впечатление! — рассказал депутат.

Слуцкий отметил, что проблемы населения полуострова будут решаться "не сразу, последовательно".

Депутат уточнил, что французская делегация "эффективно помогает Европе узнать правду" — так было в первые два визита, так будет и в этот раз.

Главное, чтобы Европа была готова воспринять эту правду и поверить ей, но мы видим, что масса здравомыслящих людей в истеблишменте очень многих европейских стран уже задумывается о том, что санкционная политика, изоляция России — это вещи, деструктивно влияющие в том числе и на их национальные экономики, — сказал Слуцкий.

Напомним, делегация из Франции прибыла в Крым для празднования 5-й годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Как ранее сообщал Лайф, с членами делегации встретился российский лидер Владимир Путин.

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Александр Юнашев
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