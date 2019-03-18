Путин считает, что в международных отношениях никто не должен "дрожать"

Глава государства обратил на это внимание после слов депутата Госдумы Леонида Слуцкого, что во время выступления кто-то вздрогнул.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с делегацией из Франции в Симферополе рассказал о своём видении отношений между странами. По его мнению, они должны быть такими, чтобы никто "не дрожал".

— Слуцкий, сейчас выступая, сказал, что в какой-то момент кто-то где-то дрогнул, задрожал. Мне бы хотелось, чтобы мы выстраивали свои отношения так, чтобы никто не вздрагивал, не дрожал, — сказал глава государства.

По его убеждению, необходимо добиться спокойных и позитивных отношений, которые развивались бы в интересах народов обеих стран.