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Регион
Опубликовано 18 марта 2019, 17:16

Путин считает, что в международных отношениях никто не должен "дрожать"

Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Глава государства обратил на это внимание после слов депутата Госдумы Леонида Слуцкого, что во время выступления кто-то вздрогнул.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с делегацией из Франции в Симферополе рассказал о своём видении отношений между странами. По его мнению, они должны быть такими, чтобы никто "не дрожал".

Слуцкий, сейчас выступая, сказал, что в какой-то момент кто-то где-то дрогнул, задрожал. Мне бы хотелось, чтобы мы выстраивали свои отношения так, чтобы никто не вздрагивал, не дрожал, — сказал глава государства.

По его убеждению, необходимо добиться спокойных и позитивных отношений, которые развивались бы в интересах народов обеих стран.

Ранее Лайф писал, что Путин побеседовал с делегацией французских политиков. На встрече, в частности, присутствовали глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и президент ассоциации "Франко-российский диалог" и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

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Александр Юнашев
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