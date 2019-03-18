ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2019, 15:02

ПСЖ решил избавиться от Буффона

Легендарный итальянский голкипер больше не входит в планы парижского суперклуба.

Французское издание L`Equipe сообщает о готовящейся перестройке в ПСЖ. По его данным, летом парижский клуб покинут сразу несколько легенд: 34-летний капитан Тиаго Силва, 35-летний защитник Дани Алвес и 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон.

Руководство команды пришло к выводу о необходимости изменений после проигрыша в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и очередного вылета из еврокубка. В ПСЖ хотят значительно обновить команду, пригласить молодых игроков, чтобы наконец завоевать не покорившийся клубу трофей.

Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов с "Ювентусом", а этим летом перешёл в ПСЖ. В итоге парижане проиграли в 1/8 финала, а туринцы героически прошли в четвертьфинал благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

Шикарный хет-трик Месси и фиаско "Юве" без Роналду. Обзор футбольного Евротура

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Джанлуиджи Буффон
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar