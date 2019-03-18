Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2019, 19:04

Депутат Госдумы предложил наказывать за попрошайничество

Фото: flickr/Carlos Lorenzo

Фото: flickr/Carlos Lorenzo

Парламентарий считает, что нужно сажать за решётку тех, кто строит бизнес на чужом горе.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов выступил с инициативой запретить в стране попрошайничество и ввести меры наказания в отношении людей, которые зарабатывают на милостыне.

На улицах появляется всё больше и больше лиц трудоспособного возраста, которые могли бы найти себе работу, а не стоять с протянутой рукой, — сказал он РИА ФАН. — Как правило, таким образом они собирают деньги не на пропитание, а на выпивку, а то и на поддержку криминальных структур.

Вострецов выразил мнение, что региональные власти обязаны поддержать тех, кому действительно нужна помощь. В первую очередь помочь ему поправить здоровье, если проблемы в этой сфере. Затем помочь трудоустроиться.

Пожилых людей можно определить в дома престарелых, а людей алко- и наркозависимых — на принудительное лечение и также впоследствии трудоустроить хотя бы с минимальной зарплатой, — сказал депутат.

Ну а те, кто зарабатывает на попрошайках, по мнению парламентария, должны нести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Москве могут запретить заниматься попрошайничеством с животными.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar