Комитет ГД поддержал законопроект об ипотечных каникулах

Они могут стать возможными для временно нетрудоспособных, потерявших работу или кормильца граждан, инвалидов 1-й и 2-й групп, а также в случае снижения дохода супругов более чем на 30%.

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате Федерального собрания РФ принять законопроект об ипотечных каникулах в первом чтении. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Члены комитета намерены уточнить критерии, по которым заёмщика можно отнести к попавшим в трудную жизненную ситуацию лицам.

Законопроект устанавливает полугодовой льготный период, в течение которого ипотечные выплаты заёмщиков будут уменьшены в размере либо и вовсе приостановлены. Обращения оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей банки должны будут рассматривать в пятидневный срок.

Напомним, в январе 2019 года в Центробанке заявили, что некоторым категориям россиян могут разрешить ипотечные каникулы. Президент России Владимир Путин назвал такие каникулы вполне реализуемой мерой, после чего во время Послания Федеральному собранию предложил предусмотреть ипотечные каникулы для граждан, лишившихся дохода.