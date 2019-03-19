Экс-главе Госстройнадзора в Кемерове продлили арест по делу "Зимней вишни"

Сообщается, что удовлетворено ходатайство СУ СК РФ по Кемеровской области. Обвиняемую оставили под стражей до 30 марта 2019 года.

Напомним, страшный пожар охватил торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года. Погибло 60 человек, ещё около 80 пострадало.

Как писал Лайф, Комкову считают виновной в том, что ТЦ работал с серьёзными нарушениями. По данным следствия, вместе со своей бывшей подчинённой Светланой Шенгерей она скрыла нарушения при реконструкции здания, когда его переделывали под торговый центр, и подписала акт о соответствии работ нормам безопасности.