В России могут вернуть сезонный перевод времени

Отмечается, что подобная инициатива может благоприятно сказаться на здоровье и качестве жизни россиян.

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России сезонного перевода времени. Автором инициативы стал депутат Андрей Барышев. Текст пояснительной записки опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

— Предусматривается введение сезонного перевода времени, осуществляемого путём ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на один час вперёд и в последнее воскресенье октября в 3 часа — на один час назад, — говорится в пояснительной записке.