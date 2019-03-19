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Регион
Опубликовано 19 марта 2019, 11:17

В России могут вернуть сезонный перевод времени

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Отмечается, что подобная инициатива может благоприятно сказаться на здоровье и качестве жизни россиян.

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России сезонного перевода времени. Автором инициативы стал депутат Андрей Барышев. Текст пояснительной записки опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Предусматривается введение сезонного перевода времени, осуществляемого путём ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на один час вперёд и в последнее воскресенье октября в 3 часа на один час назад, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что подобная инициатива может благоприятно сказаться на здоровье и качестве жизни россиян. При нынешней ситуации в большинстве регионов страны наблюдаются ранние рассветы и закаты, что вызывает недовольство у людей.

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Артур Белкин
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