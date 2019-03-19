Госдума приняла во II чтении законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума

Документом также предлагается изменить порядок определения размера прожиточного минимума пенсионера.

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении правительственный законопроект об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума.

Законопроектом предложено исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера для осуществления соцдоплаты к пенсии суммы текущей индексации и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

Предполагается, что суммы указанной индексации учтут при пересмотре размера соцдоплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году. При этом подразумевается, что в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума.

Действие этих положений должно будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала 2019 года. Причитающиеся пенсионерам суммы денежной выплаты, которая должна быть рассчитана в соответствии с новыми правилами, выдадут не позднее 1 июля 2019 года.

Также предлагается изменить порядок определения размера прожиточного минимума пенсионера. Величина прожиточного минимума в целом по РФ для определения размера федеральной доплаты к пенсии будет определяться на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в соответствии с прогнозом соцэкономразвития России.