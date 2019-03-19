Блогер провёл неделю в виртуальной реальности и теперь сходит с ума

Интересный эксперимент американского геймера закончился серьёзными последствиями для него.

Автор YouTube-канала Disrupt Джек Вилмот провёл необычный эксперимент. Молодой человек неделю находился в виртуальной реальности. Блогер играл в Skyrim, VR Chat, а также опробовал Google Earth VR, с помощью которого можно находиться в любой точке мира.

Джек хотел проверить, как быстро он потеряет связь с реальным миром. Он сделал выводы, что за виртуальной реальностью будущее, так как VR может показать человеку всё, что он хочет (с этой задачей пока не справляются другие платформы).

После того как Джек вернулся в реальный мир, он удивился увиденному. Дело в том, что его глаза привыкли к пикселям, поэтому теперь ему всё кажется более красочным. Вместе с этим блогер радовался, что теперь он может подышать свежим воздухом.