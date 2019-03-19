Call of Duty выйдет на смартфонах

Изначально шутер создавался исключительно для китайского рынка, однако теперь релиз состоится в Европе и США.

Во время конференции GDC 2019 компания Activision показала новый трейлер мобильной игры Call of Duty: Mobile. Теперь шутер будет доступен в Европе, США и Южной Америке. Об этом сообщает DS.

В Call of Duty: Mobile можно будет найти карты, оружие и героев из различных частей серии. Также в мобильной игре будут доступны многопользовательские режимы, среди которых: Team Deathmatch, Search and Destroy и Free-For-All.