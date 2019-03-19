Геймер провёл митинг у офиса авторов Battlefield 5 из-за внутриигрового магазина
Фото: © Battlefield
Разработчики популярного шутера в итоге услышали молодого человека и внесли изменения.
Один из поклонников игры Battlefield 5 провёл одиночный митинг у офиса DICE из-за внутриигрового магазина. Геймера не устраивало, что разработчики давно не добавляли ничего нового. История стала популярной благодаря Reddit.
Команда разработчиков оценила старания фанатов. В итоге DICE приняла решение обновить магазин, внеся в него определённые изменения.
Изначально митинг хотел провести другой геймер, однако он жил далеко от офиса компании, поэтому вместо него это сделал ещё один участник форума. Теперь пользователи называют геймера героем, благодаря которому удалось добиться реакции от DICE.