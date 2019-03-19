Геймер провёл митинг у офиса авторов Battlefield 5 из-за внутриигрового магазина

Разработчики популярного шутера в итоге услышали молодого человека и внесли изменения.

Один из поклонников игры Battlefield 5 провёл одиночный митинг у офиса DICE из-за внутриигрового магазина. Геймера не устраивало, что разработчики давно не добавляли ничего нового. История стала популярной благодаря Reddit.

Команда разработчиков оценила старания фанатов. В итоге DICE приняла решение обновить магазин, внеся в него определённые изменения.