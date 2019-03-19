В России могут принять проект о "22-й кнопке" для муниципальных телеканалов
Фото: © РИА Новости / Артем Коренюк
Инициатива способна решить проблему городских каналов, по аналогии с региональными, которые получили несколько лет назад "21-ю кнопку".
Госдума весной может принять законопроект о включении муниципальных в перечень обязательных общедоступных телеканалов. В понедельник эта инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба первого зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.
По его словам, для принятия законопроекта необходима поддержка всех палат парламента и правительства. Над данной проблемой необходимо вести планомерную работу, по аналогии с законом о "21-й кнопке" для региональных каналов, которые были включены в перечень обязательных каналов.
Боярский напомнил, что проблему местного и регионального телевидения он поднимал в 2016 году во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда был разработан документ, который позже внесли в Думу.
Напомним, в России продолжается переход от аналогового телевизионного сигнала к цифровому. Теперь все россияне смогут наблюдать 20 общедоступных обязательных телеканалов и ещё один — региональный. Так, 11 февраля семь регионов России перешли на цифровое вещание с аналогового. После этого в Минкомсвязи предупредили о мошенничестве на фоне перехода на цифровое ТВ.