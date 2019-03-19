Володин: РФ и Казахстан должны оставаться ключевыми стратегическими партнёрами

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева досрочно сложить полномочия.

— Вклад первого президента Казахстана в социально-экономическое развитие возглавляемой им на протяжении трёх десятилетий страны огромен, — отметил Володин, указав, что об этом говорят результаты выборов, на которых Назарбаев неизменно получал поддержку подавляющего числа казахстанцев.

По словам Володина, "Россия и Казахстан на сегодняшний день являются стратегически важными партнёрами во многих сферах, а диалог между ними развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства".