Google представила собственную игровую платформу Stadia

Новинка основана на облачных технологиях, а её запуск корпорация запланировала на 2019 год.

Во время проведения Game Developers Conference 2019 американская корпорация Google представила своё видение игровой индустрии. Разработчики показали стриминговый сервис Stadia и собственный контроллер. Об этом сообщает The Verge .

Stadia основана на облачных технологиях, поэтому все вычисления будут происходить на серверах компании Google, тем самым не требуя от геймеров мощного железа, а только стабильного интернет-соединения. Также разработчики обещают, что игры будут запускать практически без загрузок.