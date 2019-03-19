Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2019, 17:54

Google представила собственную игровую платформу Stadia

Фото: © Google

Фото: © Google

Новинка основана на облачных технологиях, а её запуск корпорация запланировала на 2019 год.

Во время проведения Game Developers Conference 2019 американская корпорация Google представила своё видение игровой индустрии. Разработчики показали стриминговый сервис Stadia и собственный контроллер. Об этом сообщает The Verge.

Stadia основана на облачных технологиях, поэтому все вычисления будут происходить на серверах компании Google, тем самым не требуя от геймеров мощного железа, а только стабильного интернет-соединения. Также разработчики обещают, что игры будут запускать практически без загрузок.

Запуск платформы запланирован на 2019 год.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Google
  • Игры
  • геймеры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar