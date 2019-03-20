В Госдуме ответили на заявление Климкина о "газовой войне"
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Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
— Мне непонятно выражение "новая газовая война" — у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала "войну", не было, — цитирует Ананских RT.
Депутат также отметил, что такая "провокационная" речь Климкина — ещё один способ оказать давление на Россию перед подписанием нового договора по транзиту газа.
Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что Россия готовится начать "новую газовую войну" против Украины.