В Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости гриппом в Европе
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Роспотребнадзор попросил россиян учитывать, что в европейских странах остаётся на высоком уровне показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ.
— В 20 странах Европейского региона зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, в 13 странах — региональное, в пяти странах — локальное, — указывается на сайте ведомства.
При этом также сообщается, что в России уменьшается число регионов "с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ".
Ранее Лайф писал, что против гриппа привито более 70,8 млн человек. Это составляет 49% всего населения РФ.