Москалькова прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

Других мероприятий, кроме участия в заседании по делу арестованного журналиста, у омбудсмена в Киеве не запланировано.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев на суд по делу главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

По данным агентства ТАСС, других дел у омбудсмена в столице Незалежной не запланировано.