Москалькова прилетела в Киев на суд по делу Вышинского
Кирилл Вышинский. Фото: © РИА Новости
Других мероприятий, кроме участия в заседании по делу арестованного журналиста, у омбудсмена в Киеве не запланировано.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев на суд по делу главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
По данным агентства ТАСС, других дел у омбудсмена в столице Незалежной не запланировано.
Напомним, Вышинский был задержан в Киеве весной 2018 года. Его обвинили в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Херсонский суд оставил журналиста под стражей до 4 апреля 2019 года.