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Регион
Опубликовано 20 марта 2019, 09:30

Москалькова прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

Кирилл Вышинский. Фото: © РИА Новости

Кирилл Вышинский. Фото: © РИА Новости

Других мероприятий, кроме участия в заседании по делу арестованного журналиста, у омбудсмена в Киеве не запланировано.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев на суд по делу главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

По данным агентства ТАСС, других дел у омбудсмена в столице Незалежной не запланировано.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве весной 2018 года. Его обвинили в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Херсонский суд оставил журналиста под стражей до 4 апреля 2019 года.

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Артём Зуев
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