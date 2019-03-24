Google показала будущее гейминга. Похоже, нас ждёт Netflix для игр

Оглавление Что такое Stadia Как это работает Когда можно будет опробовать Stadia и сколько это будет стоить С кем конкурирует Google Почему у Google может всё получиться Что говорят эксперты о Stadia Как отреагировали в Сети на анонс Stadia

Что такое Stadia

Google Stadia — это стриминговый сервис, ориентированный на игры. Благодаря новым технологиям, которые корпорация тестировала длительное время на платформе Project Stream, пользователи смогут запускать трансляцию игры из библиотеки Google. Для этого понадобятся три вещи: быстрый интернет, контроллер и устройство, поддерживающее браузер Google Chrome (smart TV, дешёвый ноутбук, планшет или обычный смартфон). Сейчас Google работает над системой так, чтобы она позволяла запускать игру даже во время просмотра трейлера на YouTube (да, похоже на Netflix, где вы тоже можете посмотреть трейлер, почитать описание сериала и при желании тут же запустить его, а после продолжить просмотр на другом устройстве).

Фото © Gematsu

Как это работает

Для обеспечения комфортной игры Google использует глобальную инфраструктуру центров обработки данных. Таким образом, пользователи будут подключаться к тем серверам, которые ближе к ним находятся. Это позволит на первых этапах транслировать игры в разрешении до 4К с частотой 60 кадров в секунду, а в будущем появится поддержка 8К с частотой 120 кадров в секунду.

Чтобы справиться с этой задачей, Google пошла на сотрудничество с AMD — последняя помогла в создании уникального графического процессора (собственно, он и используется в работе центров обработки данных). Таким образом, новый чип обеспечивает производительность на уровне 10,7 терафлопса (для сравнения, у PlayStation 4 Pro — 4,2 терафлопса, а у самой мощной в настоящий момент консоли Xbox One X — 6 терафлопс).

Когда можно будет опробовать Stadia и сколько это будет стоить

В Google пока не сообщают точной даты официального запуска платформы Stadia. Разработчики планируют открыть доступ к сервису в течение 2019 года. Увы, в первой волне запуска (30 стран, включая многие европейские, США и азиатский рынок) Россия не значится.

Вместе с тем и нет информации, как будет происходить монетизация сервиса: пользователям придётся оформлять подписку и платить каждый месяц (но немного) за услуги Google или доступ к сервису будет возможен после единоразовой (крупной) оплаты.

Одна из первых игр, которая станет доступна для Google Stadia, — DOOM: Eternal. Шутер будет работать в разрешении 4К и со скоростью 60 кадров в секунду. Google Stadia поддерживает также многопользовательский режим. Он будет полностью кросс-платформенным, поэтому больше не возникнет проблем с тем, что владельцы Xbox One и PlayStation 4 не смогут провести время за прохождением одной игры.

С кем конкурирует Google

Фото © Seldon.News

Google — не первопроходец в данном направлении. Потоковый сервис уже есть у Sony — PlayStation Now (правда, он пока не везде работает, в России в том числе). С его помощью можно получить доступ к большой библиотеке игр, которые выходили на PlayStation 3 и PlayStation 4. Стоит такое удовольствие 20 долларов в месяц.

Кроме того, похожий сервис есть у компании NVIDIA — GeFroce Now. Благодаря этой платформе можно запускать игры на телеприставке Nvidia Shield (правда, устройства не особо популярны, а в сервисе доступно скудное количество игр). В скором времени похожий сервис должна будет представить американская компания Microsoft.

Весомое преимущество Google перед всеми вышеописанными конкурентами — огромное количество серверов и узлов в Сети (более 7,5 тысячи), которые расположены по всему миру. Это позволяет обеспечить не только высокую скорость, но и надёжность подключения. Кроме того, с Google уже работают ведущие разработчики игр, и они будут максимально адаптировать свои проекты под Stadia.

Почему у Google может всё получиться

Фото © Google Inc

Во-первых, под проект Stadia Google основала собственную студию — Stadia Games And Entertainment. Команда будет заниматься разработкой эксклюзивных игр для сервиса. Таким образом, пользователи не только получат доступ к проектам на консолях или персональных компьютерах, но и смогут погрузиться в прохождение уникальных историй (многих геймеров этим подкупает компания Sony с её эксклюзивами для консоли PlayStation 4). Возглавляет студию Джейд Рэймонд, которая недавно перешла в Google и заняла должность вице-президента компании (ранее была продюсером Assassinʼs Creed, а также руководила студиями в Electronic Arts и Ubisoft).

Во-вторых, Google не пытается продать ещё одну коробку для сбора пыли у вас в гостиной или спальне. Всё, что вам понадобится для игры, — устройство с поддержкой браузера Google Chrome и контроллер. Таким образом, для комфортной игры будет достаточного умного телевизора (а с ними уже нет проблем на рынке). Stadia позволит отказаться от консолей и мощных игровых ПК. Сервис будет поддерживать как уже существующие геймпады, так и фирменный джойстик от Google. Его особенности — встроенный микрофон, кнопка для вызова помощника Google Assistant, кнопка для записи и отправки видео непосредственно на YouTube.

Что говорят эксперты о Stadia

Специалисты из Digital Foundry (техническое подразделение Eurogamer) уже провели тесты и поделились обзором Google Stadia. По заявлению экспертов, новая разработка американской корпорации — именно то, что непременно должно быть в новом поколении консолей. В частности, аналитики отметили очень быстрый процесс, такую же быструю память и не менее быструю загрузку игр.

В Digital Foundry говорят, что видеокарта, которая используется в Stadia, ничуть не уступает (а может, и превышает) Radeon RX Vega 56. В новом проекте Google также используется улучшенный процессор x86 (частота — 2,7 ГГц), 16 гигабайт оперативной памяти с пропускной способностью до 484 гигабайт в секунду. Все тесты Digital Foundry проводили на Pixelbook с соединением к серверам Google.

Как отреагировали в Сети на анонс Stadia

Как понять, насколько Google работает не на ту аудиторию, которая сейчас эту презентацию смотрит:



* Они в 2019 году только что объяснили как работает кнопка Share на геймпаде. — Некстджен и Усиление (@turbojedi) March 19, 2019

GOOGLE STADIA BE LIKE pic.twitter.com/1LCEhqbmdH — Arara (@arara_) March 19, 2019

#Stadia – худшее название для игрового сервиса со времен OnLive — Vlad Sereda (@TMNT2008) March 19, 2019

Теперь буквально можно пройти игру на ютубе и это не будет зашкварно#Stadia — darios13 (@darios13_) March 19, 2019

Stadia звучит как название, которое Гуглу надоело выбирать и они решили взять хоть какое то — Леность и Предубеждение (@hitoff23) March 19, 2019

>Стриминг

В мусорку. Половина жанров отпадает сразу. Инпут лаг даже при самом хорошем соединении не позволяет пока что играть нормально, например, в файтинги или что-то на подобие Devil May Cry. В любой мульт нормально тоже пока не поиграешь. Это смерть целых жанров. — Тэрак (@Terak24) March 19, 2019