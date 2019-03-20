Новый механизм начисления пенсий могут внедрить уже в мае

Новая система начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума будет внедрена уже в мае этого года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Мы исходим из того, что пенсионный фонд уже в майских ведомостях реализует данный законопроект, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят, — заявил Топилин.

Также российский министр отметил, что в апреле будет произведён перерасчёт, а в мае — выплаты.