Новый механизм начисления пенсий могут внедрить уже в мае
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Новая система начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума будет внедрена уже в мае этого года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
— Мы исходим из того, что пенсионный фонд уже в майских ведомостях реализует данный законопроект, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят, — заявил Топилин.
Также российский министр отметил, что в апреле будет произведён перерасчёт, а в мае — выплаты.
Ранее Лайф писал о том, что накануне депутаты Государственной думы РФ приняли во втором чтении правительственный законопроект об увеличении пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно этому документу, малоимущим людям пенсионного возраста будут полагаться федеральные доплаты. Для определения их размера эксперты будут основываться на потребительской корзине и индексе потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в соответствии с прогнозом соцэкономразвития России.