Создатель dirty.ru и "Лепры" Йован Савович о бомбардировке Белграда 20 лет назад

Когда в Югославии началась бомбёжка, мне было 16 лет. И мне кажется омерзительным всё, что произошло в 1999 году в Белграде. Там до сих пор не отремонтированы многие здания. Например, корпус государственного телевидения стоит разрушенным как памятник событиям 20-летней давности.

Каждый раз, когда проходишь мимо разбомблённых домов, ты пребываешь в абсолютном шоке: неужели это было по-настоящему? Сложно представить, что такие события могли произойти в другой стране, с другими людьми. Никто бы не поверил, что Москва бомбит Киев, к примеру. А на Югославию бомбы падали и убивали людей.

В 1999 году я был в Москве. Перемещался на костылях, потому что попал в аварию. Как-то раз ночью ехал на такси по Садовому кольцу, захотел в туалет. К американскому посольству тогда не подпускали людей, но я сказал милиционерам, что я серб. Они посмотрели на меня и сказали: "Валяй". Считаю, что вся суть русско-сербского братства отражена в этом моменте.

Примерно в 2010 году, когда Майкл Макфол был послом США в России, мне пришло письмо, в котором было написано, что его превосходительство посол США приглашает меня на какой-то светский раут для представителей русского Интернета. И, видимо, помимо всех прочих пригласили меня. А я в ответ написал: "Чуваки, не надо было мою начальную школу бомбить, идите в ж***". Думаю, когда-нибудь США за всё заплатят, но мне бы этого не хотелось, потому что это дико и страшно.