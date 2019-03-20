Искусственный разум наступает. Минтруду пора спасать рабочие места

Парламентский час с министром Орешкиным вошёл в историю Госдумы, но, вероятно, так и не стал лобным местом для нижней палаты парламента. Сегодня корреспондент Лайфа Милена Валерьева побывала на очередном заседании и послушала выступление министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Министр затронул несколько важных тем — изменение потребительской корзины, поправки к пенсионной реформе, рассказал о работе правительства над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей — и ряд других.

Однако у некоторых депутатов всё же остались вопросы к главе Минтруда. Например, коммунистов интересовало, как ведомство намерено реагировать на ожидаемый рост безработицы.

— Эксперты прогнозируют серьёзные потрясения, исчезновение целых профессий и, как следствие, рост безработицы , — заметил в комментарии Лайфу депутат из Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

В частности, он напомнил, что только одна лишь программа развития беспилотного коммерческого транспорта может оставить без работы в России порядка 2 млн человек.

— В этой ситуации от Минтруда требуется разработать такой пакет мер, который позволит смягчить последствия от трансформации рынка труда для граждан. Люди должны быть спокойны и понимать, что, если их профессия умрёт, государство поможет освоить новую, — заявил Щапов. — Между тем Минтруд только обещает, что подготовит некий план действий на 2019–2023 годы, который будет предусматривать эти риски.

— Мне бы как человеку от оппозиции нужно начать с того, почему у нас такая бедность, почему у нас такая маленькая зарплата, почему у нас столько безработных, почему наши предприятия закрываются, почему именно в селе живут самые бедные люди, — заявила Плетнева.

Впрочем, она заметила, что представители Минтруда всегда идут на контакт и принимают участие в работе Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председателем которого она является.