Ряды "красных дьяволов" редеют. Победит ли Россия обессилевших бельгийцев?

Сегодня сборная России начинает борьбу за попадание на чемпионат Европы – 2020. Первый соперник на пути — Бельгия.



Сборная России сегодня будет противостоять команде Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА. Безусловно, это фаворит группы и всего турнира в целом. Но настолько ли страшен чёрт (в данном случае дьявол), как его малюют?

Сборные России и Бельгии встречались на поле пять раз. Россиянам ещё не удавалось победить бельгийцев, две из пяти встреч завершились ничьими. Но когда-то же неутешительная для нас статистика должна прерваться? Может, уже сегодня?

История встреч России и Бельгии

Товарищеский матч. 2017 Россия — Бельгия — 3:3 ЧМ-2014 Бельгия — Россия — 1:0 Товарищеский матч. 2010 Россия — Бельгия — 0:2

ЧМ-2002 Бельгия — Россия — 3:2 Товарищеский матч. 1996 Бельгия — Россия — 0:0

Перед матчем с россиянами бельгийцы лишились сразу нескольких ключевых игроков: не сыграют из-за травм Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Венсан Компани, Мусса Дембеле и Тома Мёнье. Это было известно с самого начала. Буквально за два дня до игры выяснилось, что не будет в составе "красных дьяволов" и лучшего бомбардира в истории команды (45 голов) Ромелу Лукаку.

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

Ещё одна звезда бельгийского футбола — Маруан Феллаини — объявил о завершении карьеры в сборной. Даже не нужно объяснять, что всё это на руку команде Черчесова.

Травмы и дисквалификации — это часть футбола. Конечно, жалко тех, кто не сможет сыграть, но мы в любом случае готовы. Все, кто сыграет в матче против россиян, усердно готовились и заслужили свой шанс. Эта встреча станет хорошей проверкой для нас Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии

Безусловно, класс бельгийцев неоспорим, они стабильно хорошо выступают и по праву занимают первое место в мировом рейтинге. Но обыгрывать их можно. Совсем недавно это доказала Швейцария, когда победила бельгийцев в Лиге наций (5:2). Наша команда настроена уверенно и уже жаждет выйти на поле против "красных дьяволов". А уверенность в таком деле — залог победы.

Понимаем, что бельгийцы — фавориты, но у каждой команды есть слабые места. Желаю им сыграть ниже своих возможностей. Будет лучше, если мы сами заставим их так сыграть. Мы никого не боимся. Поскорее бы уже начался этот матч! Артём Дзюба, капитан сборной России

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

О золотом поколении сборной Бельгии говорят много и регулярно. Действительно, бельгийские футболисты ярко выступают в ведущих лигах мира. Но по факту они часто терпят неудачи на чемпионатах Европы. В 2016-м они дошли до четвертьфинала турнира, но на три предыдущих европейских первенства даже не квалифицировались. А их лучшие достижения на Евро были в далёких 1980-м (серебро) и 1972-м (бронза) годах...

Большинство бельгийских журналистов уверены, что в этом матче будет ничья. Они считают, что их сборная имеет реальные проблемы, а россияне ярко показали себя на чемпионате мира и способны навязать настоящую борьбу. Много говорят и о мощи Артёма Дзюбы. Видимо, они просто не в курсе об отсутствии голов у нашего капитана. Как выйдет на самом деле, узнаем уже скоро.