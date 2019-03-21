Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины

— Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении , — приводит слова омбудсмена РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Через несколько дней он был арестован Херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — 6 марта.