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Регион
Опубликовано 21 марта 2019, 03:30

Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины

Кирилл Вышинский. Фото: © РИА Новости

Кирилл Вышинский. Фото: © РИА Новости

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, поскольку считает необходимым добиться прекращения уголовного дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении, — приводит слова омбудсмена РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Через несколько дней он был арестован Херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — 6 марта.

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Артём Зуев
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