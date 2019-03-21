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Опубликовано 21 марта 2019, 05:11

Москалькова рассказала о самочувствии Вышинского

Фото: © Instagram / Татьяна Москалькова

Фото: © Instagram / Татьяна Москалькова

Состояние главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Очень важно, что после моих обращений в Красный Крест подключились врачи, которые его посещали. Они тоже со своей стороны установили контроль, и он чувствует сейчас себя вполне удовлетворительно, — цитирует омбудсмена РИА "Новости".

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован Херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — до 4 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что журналист выступил против его обмена на граждан Украины.

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Артём Зуев
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