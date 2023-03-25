Роковые женщины Сталина: Неудачные браки и счастливая тайная любовь В жизни советского лидера было по меньшей мере пять женщин, с которыми он имел продолжительные отношения. И только последняя внебрачная связь стала для него счастливой. 24 марта, 23:52 38586 38586 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

24 марта 1919 года Иосиф Сталин зарегистрировал свой последний официальный брак. Его женой стала Надежда Аллилуева. Союз просуществовал 13 лет и закончился самоубийством супруги. В жизни вождя было много женщин, и все его отношения были предметом особого интереса исследователей.

Только последняя избранница вождя народов, не состоявшая с ним в зарегистрированном браке, стала для него по-настоящему близким и незаменимым человеком.

Екатерина Сванидзе

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С первой женой Сталин тайно обвенчался в церкви. Невесте был 21 год, Сталин был на шесть лет старше. Екатерина Сванидзе была сестрой Александра Сванидзе — близкого приятеля Сталина. Он и познакомил сестру с другом. Для Сталина это была, что называется, любовь с первого взгляда. Между знакомством и свадьбой прошло всего два месяца.

Супружеское счастье было недолгим. Сталин очень часто вынужден был покидать супругу из-за революционных дел. Вскоре после рождения их первенца Якова Екатерина тяжело заболела (по одной версии — тифом, по другой — скоротечным туберкулёзом). Сталин не мог ухаживать за больной женой и вернулся только в последний момент, когда она уже была при смерти.

Смерть молодой жены оказала сильное влияние на Сталина. Согласно многочисленным свидетельствам, на похоронах он был безутешен и даже бросался в могилу вместе с гробом. По другому свидетельству, он убежал с кладбища, не дожидаясь, пока гроб опустят в могилу. 8-месячный сын Яков был отдан на попечение родственников жены. Только в 14 лет он впервые увидел отца, когда тот забрал его в Москву. Отношения между ними не сложились.

Мария (Матрёна) Кузакова

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Хозяйка квартиры, которую снимал Сталин в период пребывания в ссылке в Сольвычегодске в 1910–1911 годах. Вдова ветерана русско-японской войны. Она была старше Сталина на четыре года.

Сталин поселился у Кузаковой по рекомендации своего знакомого Давида Асатиани. Молодая вдова в одиночку воспитывала четверых детей — ссыльные квартиранты, платившие за угол, были большим подспорьем для бюджета.

Через несколько месяцев после отъезда Сталина у Кузаковой родился ребёнок. Чтобы ребёнок не стал незаконнорождённым, его записали на покойного мужа, но для этого пришлось поехать в деревню и там соврать священнику, что ребёнок родился в 1908 году (когда супруг был ещё жив).

Дочь Сталина писала в мемуарах: "Тётки говорили мне, что во время одной из сибирских ссылок он жил с местной крестьянкой и что где-то теперь живёт их сын, получивший небольшое образование и не претендующий на громкое имя".

После революции дом Кузаковой был выкуплен под музей ссыльных за весьма крупную сумму, Мария получила ещё и квартиру в Ленинграде, что было очень непросто сделать в 30-е годы.

Её сын Константин по комсомольской путёвке получил направление в ленинградский институт, а вскоре после его окончания был принят на работу в аппарат ЦК. Ему открыто покровительствовали Жданов и личный секретарь Сталина Поскрёбышев — два наиболее близких к генсеку человека. Несмотря на молодость, Кузаков быстро стал сначала заместителем начальника Управления пропаганды ЦК (ждановская вотчина), а затем замминистра культуры. По словам самого Кузакова, слухи о его родстве со Сталиным преследовали его с самого детства. Этому способствовало и их внешнее сходство.

С Марией Кузаковой Сталин больше никогда не встречался. Она погибла в блокадном Ленинграде зимой 1941 года.

Лидия Перепрыгина

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Жительница села Курейка Туруханского района Красноярского края, где с 1914 до 1916 года Сталин отбывал ссылку. Связь 14-летней сироты с 35-летним ссыльным вызвала в деревне скандал. Брат девушки Иона Перепрыгин пожаловался на Сталина в компетентные органы. Однако после того, как Сталин клятвенно пообещал жениться на девушке, когда ей исполнится 16 лет, дело закрыли.

До свадьбы так и не дошло, в конце 1916 года Сталин бежал из ссылки. Несколько лет девушка дожидалась его возвращения. После того как в селе прошёл слух, что Сталин погиб в каком-то из сражений гражданской войны, она вышла замуж за другого. Её супруг усыновил ребёнка и дал ему фамилию Давыдов. Когда выяснилось, что Сталин всё-таки жив, Лидия решила не распространяться об их отношениях.

В 1956 году, вскоре после развенчания Хрущёвым культа личности, президиум ЦК КПСС провёл расследование этой истории. По словам первого секретаря Красноярского крайкома Аверкия Аристова, в конце 40-х годов секретарь Сталина Поскрёбышев дал ему поручение отыскать в Красноярском крае неких Перепрыгиных и выяснить их судьбу — и подчеркнул, что это личная просьба Сталина.

Аристов организовал поиски и вскоре выяснил, что Лидия Перепрыгина-Давыдова до революции состояла в отношениях со Сталиным, это подтверждали как старожилы деревни, так и она сама. Она также сообщила, что от этой связи у неё родился сын, передала его фотографию.

Аристов побоялся доложить Поскрёбышеву подробности, сообщив только, что Перепрыгины найдены. Всё это Аристов спустя годы письменно изложил Хрущёву, документы были отправлены членам президиума. Компромат о покойном вожде не обсуждался публично. Все документы по делу были направлены в архив ЦК и засекречены до 90-х годов.

Лидия Перепрыгина скончалась в 1964 году. Её внук Юрий в 2016 году прошёл генетический тест. Со стороны подтверждённых потомков Сталина свой ДНК-материал для сравнения предоставил Александр Бурдонский, сын Василия Сталина. Результаты теста показали сходство по мужской линии на 99,98%.

Надежда Аллилуева

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Вторая и последняя официальная супруга Сталина. Дочь его старого знакомого. Надежда познакомилась с будущим мужем, когда он ненадолго оставался в квартире Аллилуевых, ей тогда было 11 лет. Настоящие отношения между ними начались в 1917 году, Сталину было 38, Надежде едва исполнилось 16 лет. Два года они жили "по-революционному" — без официального оформления отношений. 24 марта 1919 года расписались.

В браке родились двое детей: Василий и Светлана. Отношения супругов трудно было назвать безоблачными: Надежда не желала сидеть дома и быть домохозяйкой, а Сталин выступал против того, чтобы она работала. Надежду оскорбляло, что супруг обращался к ней на "ты": до революции это считалось признаком неуважения.

7 ноября 1932 года в квартире у Климента Ворошилова отмечалось 15-летие революции. На банкете супруги в очередной раз поссорились, после чего Аллилуева уехала домой и застрелилась. Для Сталина поступок супруги стал потрясением. Киров и Орджоникидзе даже оставались у него ночевать, чтобы по-дружески помочь вождю справиться с несчастьем. Хотя ходили слухи, что Сталин в пылу ссоры сам застрелил супругу, никаких доказательств этого найти до сих пор не удалось.

Валентина Истомина

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Последняя и, возможно, главная женщина в жизни вождя. В 1935 году 18-летняя Валентина Жбычкина (позднее вышла замуж за Ивана Истомина и взяла его фамилию), недавно приехавшая из деревни в Москву, была принята на работу подавальщицей в Зубалово-4 (одна из сталинских дач).

Как именно молодой девушке без связей удалось попасть на такую работу — неизвестно, но она смогла проявить себя, и через три года её перевели на любимую дачу Сталина в Кунцево. В последние годы жизни он проводил почти всё время именно там.

Постепенно Истомина из обычной экономки превращалась во всё более значимую персону и фактически стала самым близким и незаменимым человеком для стареющего Сталина. Они, как подтверждала дочь Сталина, стали настолько неразлучны, что Сталин стал брать её с собой и в поездки. Истомина состояла в штате НКВД и даже имела звание сержанта. По свидетельству охранников Сталина, она была единственным человеком, имевшим беспрепятственный доступ к генсеку в любое время дня и ночи.

После смерти вождя Истомина была самой безутешной из всех близких. "Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей", — вспоминала дочь вождя.

После развенчания культа личности Истомина, несмотря на близость к Сталину, не подвергалась преследованиям. Ей в 35 лет выписали персональную пенсию, которая обычно присуждалась за особые заслуги перед государством. Больше она нигде не работала.

Валентина Истомина умерла в 1995 году. До самой смерти она соблюдала обет молчания: многочисленные попытки журналистов взять у неё интервью и узнать подробности отношений Истоминой и Сталина не увенчались успехом. Даже ближайшим родственникам Истомина практически ничего не рассказывала о 18 годах жизни на даче Сталина.

Авторы Евгений Антонюк