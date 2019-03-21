Nvidia перевыпустит культовую игру Quake 2 с улучшенной графикой

Новая версия популярного шутера базируется на технологии API Vulkan, что позволяет ей выглядеть лучше.

Компания Nvidia анонсировала версию игры Quake 2 с поддержкой трассировки лучей. Она базируется на модификации Q2VKPT, которая вышла ещё в январе 2019 года.

В основе обновлённой версии игры лежит технология API Vulkan. В отличие от модификации, которую сделали фанаты игры, Quake 2 от Nvidia будет включать в себя множество улучшений — они связаны с самой технологией трассировки лучей, эффектами дыма и огня, а также текстурами.