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Опубликовано 21 марта 2019, 13:47

Nvidia перевыпустит культовую игру Quake 2 с улучшенной графикой

Фото © id Software

Фото © id Software

Новая версия популярного шутера базируется на технологии API Vulkan, что позволяет ей выглядеть лучше.

Компания Nvidia анонсировала версию игры Quake 2 с поддержкой трассировки лучей. Она базируется на модификации Q2VKPT, которая вышла ещё в январе 2019 года.

В основе обновлённой версии игры лежит технология API Vulkan. В отличие от модификации, которую сделали фанаты игры, Quake 2 от Nvidia будет включать в себя множество улучшений — они связаны с самой технологией трассировки лучей, эффектами дыма и огня, а также текстурами.

В настоящий момент не раскрывается дата релиза обновлённой версии игры.

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Сергей Сурепин
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