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Опубликовано 21 марта 2019, 12:56

ЦИК отказала Грудинину в передаче мандата депутата Госдумы

Как отметили в Центризбиркоме, Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, что противоречит избирательному праву.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала предпринимателю и бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину в передаче мандата депутата Госдумы от партии КПРФ. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, решение было принято абсолютно в рамках правового поля, поскольку Грудинин не выполнил условия, допускающие его до избрания в парламент страны.

Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Постановление не принято, — заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Как уточнили в Центризбиркоме, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. В то же время он подавал в ЦИК уведомление о том, что якобы не владеет счетами в заграничных банках.

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Александр Юнашев
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