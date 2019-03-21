ЦИК отказала Грудинину в передаче мандата депутата Госдумы
Как отметили в Центризбиркоме, Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, что противоречит избирательному праву.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала предпринимателю и бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину в передаче мандата депутата Госдумы от партии КПРФ. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, решение было принято абсолютно в рамках правового поля, поскольку Грудинин не выполнил условия, допускающие его до избрания в парламент страны.
— Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Постановление не принято, — заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Как уточнили в Центризбиркоме, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов. В то же время он подавал в ЦИК уведомление о том, что якобы не владеет счетами в заграничных банках.