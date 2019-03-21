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Опубликовано 21 марта 2019, 11:38

Представлен новый шлем виртуальной реальности Oculus Rift S

Фото: © Oculus

Фото: © Oculus

Новинка получила систему отслеживания, улучшенный контроллер, а также встроенную аудиосистему.

Компания Oculus представила новую версию шлема виртуальной реальности. Новый гаджет получил название Oculus Rift S.

Новинка характеризуется более высоким разрешением экранов (1280 на 1440 пикселей на каждый глаз), а также встроенной системой отслеживания движений (благодаря последнему удалось отказаться от камер слежения). В разработке новой системы участие принимала компания Lenovo, что позволило ускорить производство и улучшить дизайн оригинального шлема.

Стоить новинка будет 400 долларов (почти 26 тысяч рублей). Даты релиза пока нет.

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Сергей Сурепин
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