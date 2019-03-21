Представлен новый шлем виртуальной реальности Oculus Rift S

Новинка характеризуется более высоким разрешением экранов (1280 на 1440 пикселей на каждый глаз), а также встроенной системой отслеживания движений (благодаря последнему удалось отказаться от камер слежения). В разработке новой системы участие принимала компания Lenovo, что позволило ускорить производство и улучшить дизайн оригинального шлема.