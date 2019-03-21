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Опубликовано 21 марта 2019, 13:52

ЦИК рассказала, кому передаст мандат Алфёрова

Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алфёрова, отдадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Об этом журналистам сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму... Это Пётр Медведев, депутат Закса Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ, — заявил Шевченко.

Он добавил, что передача мандата случится в "разумные сроки", но не уточнил, в какие именно.

Как уже сообщал Лайф, ЦИК отказала Павлу Грудинину в передаче мандата депутата Госдумы. В Центризбиркоме напомнили, что у того были иностранные счета на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ, что противоречит российскому законодательству.

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Янковская Ольга
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