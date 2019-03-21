ЦИК рассказала, кому передаст мандат Алфёрова
Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков
Мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алфёрова, отдадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Об этом журналистам сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.
— ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму... Это Пётр Медведев, депутат Закса Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ, — заявил Шевченко.
Он добавил, что передача мандата случится в "разумные сроки", но не уточнил, в какие именно.
Как уже сообщал Лайф, ЦИК отказала Павлу Грудинину в передаче мандата депутата Госдумы. В Центризбиркоме напомнили, что у того были иностранные счета на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ, что противоречит российскому законодательству.