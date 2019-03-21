ЦИК рассказала, кому передаст мандат Алфёрова

Мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алфёрова, отдадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Об этом журналистам сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

— ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму... Это Пётр Медведев, депутат Закса Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ, — заявил Шевченко.

Он добавил, что передача мандата случится в "разумные сроки", но не уточнил, в какие именно.