Депутат от КПРФ рассказал о судьбе Грудинина после отказа в передаче мандата

Как считает народный избранник из Видного, за жизнью директора совхоза имени Ленина теперь будут следить как под микроскопом.

Несмотря на то что КПРФ не удалось передать мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты России и бизнесмену Павлу Грудинину, в партии остаётся много достойных людей. Об этом Лайфу рассказал депутат городского собрания Видного, член КПРФ Павел Русаков. Коммунист уточнил, что, вероятнее всего, руководство его партии "зацепилось" изначально за личность Грудинина ввиду примера его руководства совхозом имени Ленина как якобы удачного примера работы "красного" директора.

Хотя Русаков подчёркивает, что большой вопрос — насколько Грудинин "красный". Его он характеризует как человека, который заинтересован только в собственной выгоде, а потому отмечает, "вчера он был синим, а завтра станет белым." По мнению депутата-коммуниста, после провала с попыткой стать депутатом Госдумы, скорее всего, Грудинин и дальше будет заниматься развитием своего бизнеса. Однако делать это уже будет не так просто.

— Я думаю, ему остался только бизнес. Притом бизнес только в рамках правового поля Российской Федерации, никакого другого. Его будут рассматривать под микроскопом. Я очень на это надеюсь, — отметил коммунист.

И вряд ли он попадёт в местный совет депутатов. Хотя народ его частично поддерживает, но это те, кто не знает реальных фактов и лично с ним не знаком, считает Русаков.